عرعر 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسنفَّذت أمانة وبلديات منطقة الحدود الشمالية أكثر من 13000 جولة رقابية ضمن برنامج معالجة التشوُّه البصري وتحسين المشهد الحضري وفقاً لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك خلال الستة أشهر الماضية.وأوضحت أمانة المنطقة أنه بلغ عدد الجولات الميدانية على المباني داخل مدينة عرعر نحو 6750 جولة، و 6500 جولة على مستوى البلديات التابعة بإجمالي أكثر من 13000 جولة بالمنطقة خلال 6 أشهر ، أسفرت عن رصد نحو 2600 مخالف،جرى تطبيق لائحة الغرامات والجزءات البلدية بحقهم .يذكر أن برنامج التشوُّه البصري يشمل العديد من العناصر؛ منها مخلفات البناء والهدوم، وحفر وتشققات الشوارع، وصيانة أعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة، والكتابات المشوِّهة وغيرها.// انتهى //23:44ت م0107