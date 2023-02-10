الرياض 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسحقَّق فريق الروضة لقب بطولة دوري أندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2022-2023م بشكل رسمي قبل جولة من الختام، وتأهل إلى منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد بدايةً من الموسم القادم، بعد تحقيقه الانتصار السادس عشر في البطولة على فريق السلام بنتيجة (34-27)، ورفع رصيده إلى 34 نقطة انفرد بها بصدارة سلم الترتيب.وأسفرت باقي نتائج مواجهات الجولة الحادية والعشرين (قبل الأخيرة) التي جرت اليوم الجمعة 10 فبراير 2023م.عن تغلب العدالة على هجر بنتيجة (30-24)، وحقق الخويلدية الانتصار على الفيحاء (22-20)، وكسب الهداية نظيره الفتح (38-33)، وبنفس النتيجة انتصر الجزيرة على الثقبة، وفاز الجيل على النجوم (27-34).وبهذه النتائج يتصدَّر فريق الروضة سلَّم الترتيب برصيد 34 نقطة، ثم يأتي فريق العدالة بالمركز الثاني برصيد 31 نقطة، وبعده الخويلدية ثالثاً برصيد 30 نقطة، وبفارق الأهداف عن هجر الذي يأتي رابعاً بنفس الرصيد، ويحل في المركز الخامس الهداية برصيد 29 نقطة، ثم الفتح سادساً برصيد 28 نقطة، والسلام سابعاً برصيد 20 نقطة، ويحتل الثقبة المركز الثامن بـ 15 نقطة، وبعده الجيل تاسعاً برصيد 13 نقطة، ثم الفيحاء عاشراً برصيد 12 نقطة، وبعده الجزيرة في المركز الحادي عشر بـ 10 نقاط، ويتذيل الترتيب فريق النجوم بدون أي نقطة.وتأكد هبوط فرق: النجوم والجزيرة والفيحاء إلى بطولة المناطق لأندية الدرجة الثانية، على أن يتأكد في الجولة القادمة الأخيرة الفريق الرابع الذي سيهبط برفقتهم من بين فريقي الثقبة والجيل، فيما ستتنافس فرق: العدالة والخويلدية وهجر والهداية على حجز البطاقة الثانية المؤهلة للدوري الممتاز.// انتهى //23:51ت م0108