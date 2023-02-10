الرياض 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واسإنفاذاً لتوجيهات خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء -حفظهما الله- غادرت مطار الملك خالد الدولي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية السادسة، تحمل على متنها 98 طنًّا من المساعدت الإغاثية تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية، إضافة إلى المواد الطبية.ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيِّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا؛ تجسيداً للدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية.// انتهى //00:19ت م0002