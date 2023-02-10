جيزان 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واسانطلقت مساء الجمعة، فعالية القافلة الزراعية الإرشادية التي ينفذها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان على مدى خمسه أيام ضمن مهرجان شتاء جازان " أجمل وأدفأ"، وذلك بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.وتهدف الفعالية إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات، وتغيير الاتجاهات السلوكية للمزارعين، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية، وتعريفهم بالتقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية، وتغيير ممارسات المزارعين السلبية في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية، وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة الآفات الزراعية، وكيفية تنفيذها.وتقدِّم القافلة، العديد من الأنشطة والندوات وورش العمل المتخصصة في الشأن الزراعي والحيواني والسمكي وتربية النحل، إضافة إلى أركان للمزارعين لبيع وعرض منتجاتهم، والمعرض المرئي وديوانية المزارعين، والعيادات المتنقلة لتشخيص أمراض وآفات النحل، ويشارك فيها العديد من الأسر المنتجة وأصحاب الحرف اليدوية القديمة.// انتهى //00:27ت م0004