القاهرة 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واسأطلقت جامعة الدول العربية، حملة للتعريف بالانتهاكات التي يتعرض لها المقدسيون ومحاولات تهويد القدس، بمناسبة المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدعم القدس الذي يعقد غداً بجامعة الدول العربية.وتصدر الحملة منشورات يومياً على صفحات الأمانة العامة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) و(فيسبوك)؛ تتضمن ما يقوم به الاحتلال بمدينة القدس مثل عمليات الهدم المنظمة لبيوت الفلسطينيين التي طالت أكتر من 5 آلاف منزل.// انتهى //01:40ت م0007