الأحساء 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، أمس؛ الحفل الختامي لبرنامج "رحلة عطاء الأحساء 5 " بجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء والذي أقيم بمقر منتزة الملك عبدالله البيئي بالمحافظة.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعدون السعدون؛ أن الجمعية تُعنى بتثقيف الأبناء من ذوي الإعاقة في الجوانب السياحية التي تضمها المحافظة.من جانبه، أشار المدير التنفيذي للجمعية عبداللطيف الجعفري، إلى أن الرحلة ضمت أكثر من (70) مشترك من ذوي الإعاقة الحركية من مختلف مناطق المملكة، في جولة سياحية حول محافظة الأحساء، وبرامج ترفيهية وأنشطة ثقافية لتثقيف المشتركين بما تضمه واحة الأحساء من معالم ينبغي زيارتها.وكرم سموّ محافظ الأحساء المشاركين والعاملين على إقامة هذه الرحلة، مثمناً جهود الجمعية، التي تسهم في كسر الحواجز التي تعوق اندماج ذوي الإعاقة في المجتمع، مؤكداً أن إشراكهم في البرامج والفعاليات المجتمعية من شأنه أن يعزز لديهم الطاقة الإيجابية.// انتهى //02:03ت م0008