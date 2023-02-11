مكة المكرمة 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واسقدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس الجمعة، سلسلة من خدماتها النوعية، وذلك في سبيل راحة الزوار والمعتمرين والمصلين.وتنوعت الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين بتوزيع الكتيبات والمطويات لـ 2.300 مستفيد، وتقديم التوعية الرقمية عبر المنصات الرقمية لـ 22.000 مستفيداً، إلى جانب 123.000 مستفيد من التوعية الميدانية.واستفاد 2.550 معتمر من خدمة التطويف، وتم استخدام 130.000 لتر من المطهرات، و2560 لتر من المعطرات، 32.600 لتر في تعقيم السجاد، و5.700 لتر من معقمات الأيدي، و2.800 لتر من التعقيم بالروبوتات، و2.800 لتر من التعقيم بالبايوكير، و32.500 لتر في تعقيم الأسطح.كما اشتملت نوعية الخدمات على استفادة 34.667 مستفيد من الخدمات التطوعية، وتوزيع 1.000 من السماعات لترجمة خطبة الجمعة لعدة لغات، و525 أساور بمعصم اليد للزائر الصغير، واستفادة 32.817 من الإرشاد المكاني باللغات، و1.956 من الخدمات الإنسانية والاجتماعية.// انتهى //02:17ت م0009