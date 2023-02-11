الرياض 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار مستمرة, والتي تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، والرياض كذلك على أجزاء من منطقتي الباحة وعسير. في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزئيين الشمالي والاوسط تصل إلى أكثر من مترين باتجاه مضيق باب المندب, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة تتحول ليلاً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .// انتهى //04:40ت م0011