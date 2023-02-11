البكيرية 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واسيستقبل سوق "فلاليح القصيم" الذي يقام كل يوم سبت بجادة السواقي بمحافظة البكيرية بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة وبلدية محافظة البكيرية، الزوار والمتسوقين والمهتمين بالزراعة والتراث العريق.ويحتوي السوق على عدد من المنتجات الزراعية والتحويلية والعروض الخاصة بالأسر المنتجة والحرف اليدوية والمأكولات الشعبية.ويهدف لدعم صغار المزارعين وأسرهم، بمشاركة 30 مُزارع و 25 أسرة منتجة ، ويحظى بمتابعة ودعم واهتمام سمو أمير منطقة القصيم لإبراز ما تزخر به المنطقة في المجال الزراعي الذي يُعد أحد الوجهات السياحية بالمنطقة.// انتهى //08:39ت م0014