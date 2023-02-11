المدينة المنورة 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس لهذا اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة ، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الحناكية والمهد وخيبر ، تبدأ الساعة الـ 10 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 6 من مساء اليوم.// انتهى //08:39ت م0015