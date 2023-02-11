عام / "المركز الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
السبت 1444/7/20 هـ الموافق 2023/02/11 م واس
المدينة المنورة 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس لهذا اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة ، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الحناكية والمهد وخيبر ، تبدأ الساعة الـ 10 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 6 من مساء اليوم.
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