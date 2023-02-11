القاهرة 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية وتطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط.ونشرت دعوة وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، بنك الاستثمار الأوروبي لتقديم المزيد من الدعم لمشروعات التنمية البشرية والاجتماعية والتغير المناخي والمشروعات الخضراء في مصر.وتناقلت صحف السبت تأكيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيسة مجلس إدارة الصندوق السيادي المصري الدكتورة هالة السعيد، التزام الحكومة بتشجيع ودعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الجارية بمختلف القطاعات.وعرجت على قرار الولايات المتحدة الأمريكية تقديم مساعدة بقيمة 85 مليون دولار إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، وتعليق بعض العقوبات المفروضة على دمشق مؤقتًا لمدة 6 أشهر لإيصال المساعدات إلى السكان المتضررين في أسرع وقت ممكن.ورصدت صحف القاهرة في متفرقات أخرى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استشهاد شاب فلسطيني في عملية دهس بمدينة القدس.// انتهى //08:59ت م0016