الرباط 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف المغربية الصادرة اليوم التزام حكومة الرباط بتحقيق استقرار في أسعار مختلف المواد الغذائية الأساسية، وتعزيز حملات مراقبة الأسعار وجودة المواد المعروضة في الأسواق مع اقتراب شهر رمضان.وتابعت الصحف اهتمامها بأخبار حصيلة الزلزال العنيف الذي ضرب الاثنين الماضي كلاً من تركيا وسوريا، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 25 ألف قتيل ونحو 100 ألف مصاب، بينما تستمر عمليات البحث عن ناجين محتملين تحت أنقاض البنايات المدمرة.ولفتت صحف السبت إلى إعلان الأمم المتحدة أمس، عن مساعدة إضافية بقيمة 25 مليون دولار لتعزيز جهود الإغاثة في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا.وتناولت إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية عام 2024.وتطرقت صحف الرباط إلى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية التي تجمع مساء اليوم نادي الهلال بريال مدريد الإسباني بملعب العاصمة الرباط.// انتهى //10:43ت م0018