كانيبيرا 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واسأعلنت الحكومة الأسترالية عن تقديم 25 مليون دولار أسترالي إضافي لتعزيز الأمن الغذائي العالمي ومواجهة الأزمات الإنسانية.وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان، إن انعدام الأمن الغذائي الحاد الناجم عن النزاعات وتغير المناخ وارتفاع أسعار الغذاء أثر على 350 مليون شخص حول العالم، مشيرةً إلى أن هذا التمويل الإضافي يشمل 15 مليون دولار أسترالي للقرن الأفريقي، و 5 ملايين دولار أسترالي لليمن و 5 ملايين دولار أسترالي إلى باكستان.وأضاف البيان، أن المساعدات سيتم تقديمها من خلال المنظمات غير الحكومية الأسترالية والمحلية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر وشركاء الأمم المتحدة.// انتهى //10:51ت م0019