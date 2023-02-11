الخرطوم 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واسأولت الصحف السودانية الصادرة اليوم اهتماماً بإعلان الجيش السوداني أمس، إرسال طائرة مساعدات إنسانية إلى متضرري الزلزال في تركيا، تحمل مواد إيواء وأخرى خاصة بالدعم الطبي، علاوة على فرقة من قوات الدفاع المدني بمعية معدات بحث وإنقاذ، للإسهام في جهود انتشال العالقين تحت الأنقاض.ونقلت عن المجموعة الرباعية أمس أن الاتفاق الإطاري الموقع بين المجلس السيادة الانتقالي ومكونات مدنية في السودان هو أساس للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي لتشكيل حكومة جديدة بقيادة مدنية.ولفتت صحف السبت الانتباه إلى تعرض موكب والي ولاية وسط دارفور غرب السودان أمس لهجوم مسلح بمنطقة "جلدو " وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح وكسور بعد اشتباك استمر لأكثر من نصف ساعة.وتطرقت إلى مباشرة القوات المشتركة لحماية المدنيين بدارفور التي تشكلت بموجب اتفاق جوبا لسلام السودان مهامها بحيث انتشرت بمناطق جنوب الفاشر (تابت ، أبوزريقة ، طويلة) وغيرها من المناطق وسط استقبال وترحيب كبير من المواطنين.وأشارت صحف السودان إلى إصدار اللَّجنة الوطنيّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة العدل السودانية، حزمةً من القَرارات الخاصّة بتشكيل لِجانٍ عُليا برئاسة الإدارات التنفيذيَّة العُليا في عددٍ من المؤسَّسات الوطنيّة ذات العلاقة بالمكافحة.// انتهى //11:34ت م0021