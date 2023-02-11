إسلام آباد 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم توجيهات رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف للسلطات الأمنية الفيدرالية والإقليمية بتعزيز مستوى الإجراءات الأمنية وعدم السماح للعناصر الإرهابية بالعبث بأمن البلاد.واهتمت بتأكيد باكستان التزامها الثابت بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والسعي من أجل تحقيق السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.وتابعت صحف السبت سير المفاوضات الجارية بين الحكومة الباكستانية وصندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق حول استئناف برنامج دعم الاقتصاد الباكستاني.وأخبرت عن استمرار إرسال باكستان المساعدات الإغاثية العاجلة للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.و تناولت قرار "محكمة لاهور العليا" التي أمرت لجنة الانتخابات بالإعلان عن موعد عقد الانتخابات في إقليم البنجاب خلال تسعين يوماً من حل البرلمان الإقليمي وفقاً للدستور.وأخبرت صحف إسلام آباد عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى أكثر من ثمانية عشر آلف قتيل وتراجع آمال العثور على ناجين.// انتهى //11:34ت م0022