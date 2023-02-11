رادس 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واساختتم المنتخب السعودي لألعاب القوى البارلمبي لذوي الإعاقة مشاركته في منافسات الدورة الـ17 للملتقى الدولي لألعاب القوى الجائزة الكبرى، المقامة بتونس والمؤهلة لبطولة العالم، بحصول المنتخب على ثمان ميداليات من بينها ثلاث ذهبية وثلاث فضية وبرونزيتان ما رفع ترتيب المنتخب السعودي إلى المركز الخامس من بين الدول المشاركة.وقال رئيس بعثة المنتخب عبدالرحمن الشعيلان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إنه "سعيد بهذه المشاركة المؤهلة لبطولة العالم في باريس الصيف المقبل"، مبينًا أن هذه المشاركة تعتبر الأولى للمنتخب في موسم 2023 والتي ستكتسبه مزيدًا من الخبرة، مضيفاً سوف نسعى لتحسين الأرقام والتحضير المختلف للاستحقاقات المقبلة.وقد انطلقت البطولة مطلع هذا الأسبوع بمشاركة حوالي 300 رياضي ورياضية من 19 بلدًا.// انتهى //11:47ت م0023