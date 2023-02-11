بغداد 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بتعزية رئيس العراق عبد اللطيف رشيد، نظيره التركي رجب أردوغان بضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وخلف آلاف الضحايا.وأخبرت عن نجاح زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى وضع معالم تعاون اقتصادي جديد بين البلدين.وأشارت صحف السبت إلى تصريحات وزير الخارجية العراقي فوأد حسين التي وصف فيها المباحثات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكيه الجارية في واشنطن بالجيدة.وتناولت ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا والذي وصل إلى 21 ألف شخص فيما لايزال البحث متواصلاً عن ناجين.وعرجت صحف بغداد على بحث نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريباكوف مع رئيس الهيئة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، ملف السلامة النووية.// انتهى //11:48ت م0024