تونس 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالمحادثات التي أجراها الرئيس التونسي قيس سعيد مع وزيرة العدل ليلى جفال، تناولا خلالها جملة من المواضيع ذات الصلة بسير المرفق العمومي للقضاء.وأخبرت عن توجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الحكومة بتسهيل حركة تنقل الرعايا التونسيين من وإلى الجزائر وعدم عرقلة حركة الدخول والمغادرة عبر المنافذ البرية.وتطرقت صحف السبت إلى إصابة عشرات الفلسطينيين، في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.وأشارت إلى فحوى بيان وزارة الصحة في الكاميرون المتضمن تقييد السلطات الحركة على الحدود مع غينيا الاستوائية عقب عدة وفيات غامضة من حمى نزفية.وتناولت صحف تونس الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، وأدى بحياة أكثر من 24 ألف شخص، وسط تضاؤل الأمل في العثور على ناجين جدد في سوريا وتركيا.// انتهى //12:48ت م0026