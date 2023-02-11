الجزائر 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بإعلان الرئاسة الجزائرية أمس منح مساعدات مالية بقيمة 30 مليون دولار إلى تركيا و15 مليون دولار إلى سوريا في إطار المساعدات الدولية لهاتين الدولتين لمواجهة تبعات الزلزال المدمر الذي ضربهما الأسبوع الماضي.وأخبرت عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 22 ألف قتيل مع تلاشي آمال العثور على أحياء.وأشارت صحف السبت إلى أوامر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الحكومة بتسهيل حركة تنقل الرعايا التونسيين من وإلى الجزائر وعدم عرقلة حركة الدخول والمغادرة عبر المنافذ البرية.وعرجت على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى مقتل مستوطنين اثنين، فيما أصيب آخرون جراء عملية دهس نفذها فلسطيني في حي "راموت" بالقدس المحتلة أمس، في حين استشهد منفذ العملية برصاص المستوطنين.وتطرقت صحف الجزائر إلى جولة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أفريقيا والتي شملت كل من مالي وموريتانيا والسودان، لافتة إلى أن تأكيد لافروف على بناء شراكات ناجحة بين موسكو وعواصم الدول التي زارها.// انتهى //12:51ت م0027