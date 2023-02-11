القدس المحتلة 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستشهاد فلسطينيين، وجرح عدد آخر، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وحملة الاقتحامات الواسعة لقوات الاحتلال، لأحياء في مدينة القدس المحتلة.وتناولت ردود الفعل الفلسطينية المنددة باستشهاد أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بسبب الإهمال الطبي، محذرين من ارتقاء المزيد من الأسرى، في ظل استمرار الاحتلال في سياسة الإهمال الطبي المتعمد للأسرى.وسلطت الضوء على ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في الزلازل المدمرة التي ضربت سوريا وتركيا إلى 83 شخصاً، واقتراب عدد الضحايا نتيجة الزلزال إلى نحو 23 ألف قتيل، وفقدان الآلاف، وتشريد ملايين الأشخاص.وأشارت إلى إعلان الأمم المتحدة عن حاجتها لتمويل عاجل للتخفيف من معاناة الأسر المنكوبة نتيجة الزلازل الذي ضرب تركيا وسوريا، لافتة النظر لحملات التبرع التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية لمساعدة الأسر المنكوبة في زلزال سوريا وتركيا.وتطرقت الصحف الفلسطينية إلى إطلاق جامعة الدول العربية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية والإنجليزية، للتعريف بالانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرض لها المقدسيون، ومحاولات تهويد القدس، وذلك بمناسبة مؤتمر "القدس صمود وتنمية" الذي ينعقد يوم غد الأحد في القاهرة، وستستمر الحملة حتى الأربعاء المقبل.// انتهى //13:10ت م0030