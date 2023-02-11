ياوندي 20 رجب 1444هـ الموافق 11 فبراير 2023م واساستقبل معالي الوزير المنتدب المكلّف بالتعاون مع دول الكومونولث بوزارة العلاقات الخارجية الكاميرونية، فيليكس امبايو، أمس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون الدكتور فيصل بن سعود المجفل، حيث قدّم لمعاليه نسخة من أوراق اعتماده.ونقل السفير المجفل خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وتمنيات سموه للكاميرون حكومة وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار.// انتهى //14:49ت م0034