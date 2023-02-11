الرياض 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واسيفتتح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي غداً أعمال المؤتمر الدولي للموهوبين من ذوي الإعاقة بنسخته الثانية تحت عنوان "مزدوجي الاستثنائية"، والذي تنظمه جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة بالشراكة مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة .وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة الدكتور عمار بوقس أن المؤتمر يبحث العلاقة بين الإعاقة والموهبة والإبداع، من خلال مشاركة (75) متحدثاً من (10) دول بأكثر من (50) بحثاً علمياً في مجال الموهبة والإعاقة، مشيراً إلى أن المؤتمر يصاحبه عدد من ورش العمل التدريبية، ومعرض يحتوي على العديد من الأجنحة التعريفية للمهتمين بالموهبة والإعاقة.ويأتي هذا المؤتمر الذي يمتد على مدى ثلاثة أيام من 12-14 فبراير 2023، بمركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض. استكمالاً لنسخته الأولى التي بدأت في عام 2019م، بمشاركة نخبة من الخبراء المختصين في مجال الموهبة والإعاقة من مختلف دول العالم، حيث يهدف المؤتمر في نسخته الثانية إلى تفسير طبيعة العلاقة بين الموهبة والإعاقة، ومناقشة أهم العوامل المساهمة في تنمية الموهبة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يهدف إلى الكشف عن أبرز الأساليب والتقنيات الحديثة لخدمة مزدوجي الاستثنائية.// انتهى //15:37ت م0038