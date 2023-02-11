الرياض 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واسأسهم مركز عمليات الرياض الذكية (Smart ROC) في تقليل الازدحام بالطرق المؤدية إلى مؤتمر ليب23 الذي أختتمت أعماله أمس الأول بمركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات وذلك بنسبة 36%مقارنة بالعام الماضي ، نتيجة توظيف الحلول الذكية في الخطة المرورية.وحدد المركز 48 طريقًا رئيسًا مؤدية للمؤتمر جرى متابعتها بـ 194 كاميرا ذكية باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي وإضافة خوارزميات التوقّع لتجنب الاختناقات المرورية حيث شهد المؤتمر هذا العام حضورًا مضاعفًا عن العام الماضي تجاوز 172 ألف زائر تمت إدارة حركتهم المرورية خلال فترة المؤتمر بسلاسة عالية حتى الموقع الرئيسي له في واجهة الرياض.وأدار عمليات هذا المركز كفاءات وطنية يمثلون قطاعات : وزارة الداخلية ممثلة في : ( الإدارة العامة للمرور، المركز الوطني للعمليات الأمنية، الأمن العام)، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للطيران المدني، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وأمانة منطقة الرياض.ووفق خطة مركز (Smart ROC) فقد جرى تغطية 289 كم من الطرق المؤدية من وإلى المؤتمر لقياس الأثر على الحركة المرورية والمناطق المحيطة به بنسبة %100 من مستهدف الانسيابية لها جميعًا، وسجل المركز أكثر من 7 آلاف تنبيه استباقي لساعات الذروة والازدحام وصنّف 105 منها كحالات طارئة وتم التعامل معها بلحظتها لضمان عدم التأثير على الانسيابية بمعدل استجابة لم يتجاوز 5 دقائق.وخصّص المركز 20 ألف موقف سيارة حول المؤتمر وجهز أكثر من 3 آلاف موقف إضافي في مدة لم تتجاوز 72 ساعة قبل افتتاح المؤتمر، وجرى تنفيذ 11 ألف رحلة للنقل المشترك استفاد منها أكثر من 51 ألف زائر للمؤتمر في أيامه الأربعة، كما تم تسجيل 1232 رحلة لحافلات النقل الترددي خدمت أكثر من 25 ألف زائر خلال الفترة نفسها.ووصل إجمالي المسافة التي قطعها النقل المشترك للوصول إلى المؤتمر خلال فترة انعقاده نحو 4200 كم وجرى حصر أكثر من250 ألف تفاعل في منصات التواصل الاجتماعي وتحليل أكثر من 1400 ملاحظة تحسينية على النقل والحركة المرورية وخدمات المؤتمر والزوار والتنظيم والمواقف، وتم التعامل معها في وقتها لتحسين تجربة العميل ورفع نسبة رضى المستفيدين من الخدمة.وإزاء هذه الجهود، كرّم معالي رئيس "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي فريق عمل مركز عمليات الرياض الذكية (Smart ROC) خلال زيارته للمركز، وأشاد بعملهم الدؤوب في إيجاد حلول تقنية أسهمت في تنظيم حركة المرور المؤدية لمؤتمر ليب23 في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات إحدى المراكز الحيوية في مدينة الرياض التي تكتظ بالزوار والسيّاح من مختلف الجنسيّات.// انتهى //16:01ت م0041