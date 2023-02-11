الرياض 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واستمكن فريق الخليج من تحقيق الانتصار على منافسه مضر في قمة مواجهات الجولة السابعة عشرة (قبل الأخيرة) من بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب للموسم الرياضي 2022-2023م، بنتيجة (29-32)، ليرفع الخليج رصيده إلى 29 نقطة ويتساوى مع مضر بنفس النقاط، وذلك في اللقاء الذي جمعهم اليوم، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.وحافظ فريق النور على صدارة سلم الترتيب بعد فوزه على الترجي بنتيجة (42-28)، وتمكن الصفا من كسب الوحدة بنتيجة (26-24)، وحقق الابتسام انتصاره على القارة بنتيجة (32-25)، وعاد المحيط بنتيجة إيجابية من بوابة الأهلي (31-35).وبهذه النتائج، يتصدر فريق النور ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، ويأتي مضر ثانياً برصيد 29 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة مع الخليج الذي يحل ثالثاً بنفس الرصيد، ويأتي المحيط رابعاً بـ 18 نقطة، وبعده الصفا خامساً برصيد 16 نقطة، يتبعه الوحدة سادساً بـ 15 نقطة، ثم القارة سابعاً بـ 10 نقاط، ويحتل الابتسام المركز الثامن برصيد 8 نقاط، ثم الترجي تاسعاً برصيد 6 نقاط، ويتذيل الترتيب فريق الأهلي بـ 5 نقاط، مع وجود مواجهة مؤجلة لفريقا الصفا والخليج ستقام يوم الثلاثاء المقبل.وتأكد هبوط فريق الأهلي لبطولة المناطق، على أن يهبط برفقته صاحب المركز التاسع، والذي سيتحدد في الجولة الأخيرة بين فريقي الابتسام والترجي.// انتهى //17:13ت م0051