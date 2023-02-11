مأرب 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 80 طنًا و 999 كيلوغراما من السلال الغذائية للفئات المحتاجة في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 5.299 فردًا.ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لتوزيع مساعدات غذائية للفئات الأكثر احتياجاً في اليمن، للتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.// انتهى //17:14ت م0052