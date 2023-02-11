الرياض 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واسيفتح المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثانية الذي تحتضنه الرياض يومي 20 و21 فبراير الجاري موضوع "التنمر الإلكتروني"، وأسبابه وسبل مواجهته، لاسيما بعد أن أصبح ثقافة في الفضاء الإلكتروني، ويشكّل خطراً يهدّد مستخدمي الشبكات الاجتماعية والإنترنت عموماً.وخصّص المنتدى جلسة بعنوان: "ثقافة التنمر الإلكتروني: الأسباب والحلول"، التي يتحدث فيها عدد من الخبراء والمختصين في علم النفس والاجتماع، ليفنّدوا أسباب ظهور التنمر الإلكتروني، وآثاره على المجتمعات، وسبل مواجهته، والتصدي له.واختار المنتدى موضوع التنمر الإلكتروني تماشياً مع التحولات التقنية، والممارسات التي تحدث في عالم الإنترنت، إضافة إلى تسليط الضوء على هذا الموضوع من جميع النواحي، بمشاركة أصحاب العلم والفكر في هذا الشأن.ويعرّف التنمر الإلكتروني بأنه تنمر باستخدام التقنيات الرقمية، وقد يحدث على الشبكات الاجتماعية والألعاب الإلكترونية والمراسلات الهاتفية، ويسبب أضراراً نفسية للمتعرضين له.وتتنوع الموضوعات المطروحة في النسخة الثانية من المنتدى السعودي للإعلام لتتماشى مع التغيرات والتطورات التي يشهدها الإعلام ومنصاته المختلفة، إذ يشارك في جلسات المنتدى وورش عمله نخبة من الخبراء والمختصين من دول عربية وأجنبية، حيث سيكون المنتدى منصة عالمية للحوار والنقاش فيما يتعلق بالإعلام وواقعه ومستقبله.// انتهى //17:16ت م0053