نجران 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واسينظم ميدان فروسية نجران، الاثنين القادم، حفل سباقه السابع عشر للموسم الحالي، على الدعم المقدم من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، وذلك على ميدان الفروسية بنجران.ويتكون السباق من ستة أشواط، خصص الشوط الأول للخيل العربية "مفتوح"، ومسافته 1600 متر، والشوط الثاني لخيل الإنتاج (0-3)، ومسافته 1600 متر، فيما خصص الشوط الثالث لخيل الإنتاج مواليد 2020 "مفتوح"، ومسافته 1600 متر، والشوط الرابع للخيل مواليد 2019، ومسافته 1600 متر، والشوط الخامس لخيل الإنتاج "مفتوح"، وخصص الشوط السادس "الكأس" للأفراس "مفتوح"، ومسافته 1600 متر.// انتهى //17:17ت م0054