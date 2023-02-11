اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية في مديريتي المسيلة ومنعر بالمهرة
السبت 1444/7/20 هـ الموافق 2023/02/11 م واس
المهرة 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مساعدات إيوائية في مديريتي المسيلة ومنعر بمحافظة المهرة شملت 100 خيمة و 100 حقيبة إيوائية، استفاد منها 600 فرد.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
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17:17ت م
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