المهرة 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مساعدات إيوائية في مديريتي المسيلة ومنعر بمحافظة المهرة شملت 100 خيمة و 100 حقيبة إيوائية، استفاد منها 600 فرد.يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.// انتهى //17:17ت م0055