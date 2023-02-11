القدس المحتلة 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واسوثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اليوم اعتداءات للمستوطنين على الفلسطينيين، في مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.وذكرت الهيئة في تقرير لها أن العشرات من المستوطنين اقتحموا بلدة كفر الديك بمدينة سلفيت، واقتلعوا عشرات أشجار الزيتون، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.في السياق ذاته، أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين اليوم، خلال اقتحامها لعدة أحياء ومدن في الضفة الغربية، لافتاً النظر إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون داخل سجون الاحتلال بلغ 4780 أسيراً، بينهم 160 طفلاً، و29 أسيرة يقبعن في سجن "الدامون"، ويعشن ظروف اعتقال قاسية.// انتهى //17:18ت م0057