الرياض 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واستوج نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة محمد بو علي، الفائزين في الجولة الذهبية لبطولة المملكة تحت 15 عاماً، للأسلحة الثلاثة السايبر والشيش والابيه، والتي اختتمت اليوم في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام.وحقق أحمد نعمة المركز الأول والميدالية الذهبية في سلاح الابيه، وحل صالح الراشد ثانياً ومبارك الدوسري ثالثاً ونور المسكين في المركز الثالث مكررًا.وفي منافسات سلاح السايبر حصل فياض العبيد على المركز الأول والميدالية الذهبية، وحل محمد العباس ثانياً وتميم الثبيتي ثالثاً وعبدالسلام العنزي في المركز الثالث مكررًا.وحصل ياسين ضياء على المركز الأول في منافسات سلاح الفويل، وحل حمزة هشام ثانياً، وراكان الغنام ثالثاً، ومحمد الحاجي في المركز الثالث مكررًا.// انتهى //17:21ت م0059