طريف 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واساستمتع زوار مهرجان الصقور بمنطقة الحدود الشمالية بنسخته الثامنة في محافظة طريف طيلة أيام المهرجان بالموروث الشعبي " الدّحة" وهي عبارة عن أهازيج وأصوات تشبه إلى حد كبير زئير الأسود أو هدير الجمال تشتهر به مناطق شمال المملكه .وتؤدَّى "الدحة" بشكل جماعي وتتنوع قصائدها بين المدح والفخر والغزل بأسلوب قصصي حيث تأتي حركة "الدحة" في نهاية الإنشاد الشعري من خلال قيام الحاشي أو المحوشي أمام الصف أو بين الصفين برقصة سواء بالسيف أو العصا مع ارتداء البشت, يلاعبه عادةً شخص آخر، وتقوم الصفوف بالتصفيق بشكل إيقاعي حركي حماسي يتوافق فيه الصف بشكل متقارب في أداء الصوت والحركة.// انتهى //17:22ت م0060