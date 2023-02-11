الجزائر 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واسقررت الجزائر، تقديم مساعدات مالية قدرها 30 مليون دولار لتركيا و15 مليون دولار لسوريا، تضامنا معهما إثر الزلزال العنيف الذي ضربهما.وأوضح بيان صادر عن مصالح رئيسة الوزراء الجزائرية أن ذلك يأتي في إطار مختلف المساعدات التي تواصل الجزائر تقديمها لهذين البلدين والشعبين ، تضامنا معهما على إثر الزلزال العنيف الذي ضربهما.// انتهى //17:23ت م0062