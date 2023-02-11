إسلام آباد 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واسوقعت باكستان وفرنسا اليوم على "خارطة الطريق الباكستانية الفرنسية" لتعزيز التعاون الثنائي.جاء ذلك في ختام الجولة الرابعة عشرة للمشاورات السياسية الباكستانية الفرنسية التي انعقدت في باريس على مستوى الوفود برئاسة وكيل وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور أسد مجيد خان، ونظيرته الفرنسية آن ماري ديسكوتي.وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية في إسلام آباد أن الجانبين اتفقا كذلك على تعزيز الشراكة في المجالات السياسية والاقتصادية والإنمائية والدفاعية والأمنية والتعليم والثقافة وغيرها.كما ناقش الجانبان مجموعة كاملة من العلاقات الثنائية، إلى جانب استعراض القضايا الإقليمية والدولية.// انتهى //17:47ت م0065