طريف 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، الحفل الختامي لمهرجان منطقة الحدود الشمالية للصقور في نسخته الثامنة بمحافظة طريف ، بمشاركة عدد من مالكي الصقور من داخل المملكة ودول الخليج .ولدى وصول سموه توج الفائزين في الشوط الختامي الذي تكونت أشواط المسابقة فيه من شوط لفئة الحر قرناس ،و حر فرخ، وشوطين لفئة الشاهين، وآخرين لفئة جير الشاهين، وشوطين لفئة البيور، وشوطين لفئة القرموشة وشوط تبيع قرناس، وشوط تبع فرخ، يتبعها شوطان للمحترفين والخليجيين، وشوط مكس جير شاهين وتبع جير ( فرخ وقرناس)، وشوط مكس جير بيور و قرموشي ( فرخ وقرناس ) .إثر ذلك تجول سمو نائب أمير الحدود الشمالية في متحف وسينما التابلاين ، وأركان الأسر المنتجة ، والمركز الإعلامي ، والخدمات المساندة ، وأركان رواد الأعمال ،وعربات الصحة .كما تضمن المهرجان أيضاً العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة والأمسيات الشعرية والغنائية والثقافية والتعليمية ، ومشاركات من الجهات الحكومية والأسواق الشعبية وكل ما يتعلق بالتراث والرحلات البرية والموروث الشعبي .وألقى الدكتور خلف الشمري كلمة الأهالي خلال الحفل أكد فيها أهمية المهرجان في الحفاظ على رياضة الصيد بالصقور , مشيرا إلى ما تضمنه المهرجان من فعاليات رئيسة وأخرى مصاحبة، من خلال تهيئة أماكن للأسر المنتجة، ولأصحاب الأنشطة التجارية ذات الاختصاص، والأسواق الشعبية، وكل مايتعلق بالتراث والرحلات البرية ، والموروث الشعبي ..ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا بعنوان " همة طويق " بعدها ألقيت قصيدتان شعريتان: فصيحة ونبطية بهذه المناسبة ، ثم فيلم وثائقي بعنوان " موطن الصقور " ثم كرم سمو نائب أمير منطقة الحدود الشمالية الفائزين ، والرعاة المشاركين .أثر ذلك شاهد الحضور أوبريت مهرجان الصقور ، كما شارك سمو نائب أمير الحدود الشمالية في العرضة السعودية.// انتهى //18:26ت م0066