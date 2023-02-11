الرياض 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واساختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، أمس، المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية المقرر إقامتها في تايلاند في الفترة من 16 حتى 26 مارس المقبل.وأجرى الأخضر أمس، آخر تدريباته في المعسكر الذي أقيم في منطقة جازان، واستمر لمدة 12 يومًا، على الملعب الترابي التابع لمدينة الملك فيصل الرياضية في جيزان، بقيادة المدرب البرازيلي جوجا زلوكوفيك، الذي عمد على تنويع وتكثيف التمارين اللياقية والبدنية والتكتيكية، قبل أن يختتم التدريب بإجراء مناورة على كامل الملعب.وسيقيم الأخضر معسكرًا تدريبياً خارجياً في الإمارات في الفترة من 18 إلى 26 فبراير الجاري، يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي.يُذكر بأن قرعة بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية، التي أُجريت في 19 يناير الماضي، أسفرت عن وجود المنتخب السعودي في المجموعة A بجانب منتخبات تايلاند والبحرين وأفغانستان.// انتهى //18:28ت م0067