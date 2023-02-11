الخرطوم 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واسأكد مجلس السيادة السوداني الاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي وسوف يجري الترتيب لإجراءات التوقيع عليه بالسرعة المطلوبة.وأوضح مجلس السيادة في بيان اليوم، أن سلسلة من الاجتماعات، انعقدت طوال الأيام الثلاثة الماضية، برئاسة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وحضور نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو وضمت الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري والأطراف غير الموقعة عليه، لتحقيق مصلحة البلاد ونجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي والاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي.// انتهى //18:29ت م0068