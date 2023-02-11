الرياض 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واستوج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للريشة الطائرة عبدالكريم الربيعة، الفائزين في البطولة التأهيلية لدوري الدرجة الأولى للريشة الطائرة لفئتي البراعم والناشئين التي اختتمت اليوم في صالة إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض بمشاركة 200 لاعب مثلوا 22 نادياً.وحقق المركز الأول في بطولة البراعم نادي السلام ومثله اللاعبون محمد سعيد وأحمد وجدي وجعفر أحمد وأحمد سعيد وحيدر شهاب وأمير يوسف وعميرا سيد، وحل ثانياً نادي الخليج ومثله اللاعبون باسل العلي وعلي علي ودانيال الحليلي وعلي الهاشم وحسن الممتن، وجاء ثالثاً نادي الروضة ومثله اللاعبون محمد عماد وحسين العبيدان وبندر الحاجي ونصر الله العلي ومحمد العلي.وفي بطولة الناشئين حقق المركز الأول نادي النصر ومثله اللاعبون ناثيشا أنجيل وفهد بانبيله ومسلم الدوسري وعلي الصالح، وحل ثانياً نادي البجادية ومثله اللاعبون عبدالله الجنادي ومحمد القاسم ومهند قاروت وخالد الغامدي، وثالثاً نادي الزلفي ومثله اللاعبون عبدالرحمن المطيري ومحمد السهلي وخالد السهلي وبشار المطيري.// انتهى //19:15ت م0072