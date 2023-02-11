الرياض 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واسواصل الأهلي تصدره ترتيب دوري الكرة الطائرة مع نهاية الجولة الـ 14، رافعاً رصيده لـ 39 نقطة، وذلك بعد فوزه على الترجي بثلاثة أشواط نظيفة 25/9، 25/11، 25/18، فيما حافظ الهلال على مركزه الثاني رافعاً رصيده لـ 36 نقطة بعد فوزه على الابتسام بثلاثة أشواط نظيفة 25/19، 27/25، 25/21 .وتغلب الوحدة على اليوموك بثلاثة أشواط مقابل لا شيء 25/17، 25/23، 25/23، ونجح الفيصلي من الفوز على الاتحاد بثلاثة أشواط مقابل شوطين 25/27، 25/22، 25/18، 19/25، 15/12، وفاز أبها على ضمك بثلاثة أشواط مقابل شوط 19/25، 25/17، 25/18، 25/23، وتغلب النصر على الخليج بثلاثة أشواط نظيفة 25/18، 25/14، 25/22.// انتهى //19:34ت م0074