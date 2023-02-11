القدس المحتلة 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واساستشهد شاب فلسطيني مساء اليوم، برصاص مستوطنين أثناء اقتحامهم لمنطقة قراوة بني حسان، في مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن شابًا فلسطينيًا في العشرينات من عمره استشهد برصاص مستوطنين أثناء اقتحامهم لقراوة بني حسان وإطلاقهم النار على الفلسطينيين، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 45 شهيدًا، كما اعتدى مستوطنون على المزارعين الفلسطينيين في أريحا في ظل اعتداءاتهم المستمرة بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي .في سياق متصل، وثق مركز معلومات وادي حلوة في القدس اعتقال قوات الاحتلال مجموعة من الفتية، في البلدة القديمة في القدس بعد الاعتداء عليهم بالضرب .// انتهى //19:58ت م0077