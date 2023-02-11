الرياض 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واستوجت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الاثقال رئيسة لجنة المرأة فوزية حوباني اليوم، لاعبات نادي الاتحاد بالمركز الأول وكأس بطولة المملكة للسيدات لرفع الأثقال لفئة السيدات وفئة الشابات، وحللن ثانياً لفئة الناشئات، فيما حقَّق ربَّاعات نادي اليرموك المركز الأول لفئة الناشئات وثانياً لفئة الشابات وثالثاً لفئة السيدات، وحقَّق ربَّاعات الأهلي المركز الثاني لفئة السيدات في ختام منافسات بطولة المملكة للسيدات لفئة السيدات والشابات والناشئات على صالة نادي ضمك في أبها.وأكدت حوباني أن الاتحاد السعودي لرفع الأثقال برئاسة محمد الحربي حريص كل الحرص على إقامة بطولات السيدات وخلق روح التنافس بين الربَّاعات السعوديات وصقلهن وتقديم الدعم له؛ كونهم لاعبات المنتخبات السنية لرياضة رفع الأثقال.// انتهى //20:55ت م0079