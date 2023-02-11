القدس المحتلة 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واسندَّدت وزارة الخارجية الفلسطينية بجريمة قتل مستوطنين يهود شابًا فلسطينيًّا في قراوة بني حسان، غرب سلفيت شمال الضفة الغربية.وعدَّت -في بيان-جريمة قتل الشاب الفلسطيني جزءًا لا يتجزأ من مسلسل القتل الدموي، الذي يمارسه الاحتلال الغاشم بحق الشعب الفلسطيني، وتبادل للأدوار بين جيش الاحتلال والمستوطنين اليهود، مطالبةً الجنائية الدولية بسرعة إنجاز تحقيقاتها في جرائم الاحتلال، والمجتمع الدولي بتصنيف ميليشيات المستوطنين التي ترتكب الجرائم منظمات إرهابية.// انتهى //20:57ت م0080