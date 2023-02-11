الداير 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واسالتقى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، بحضور صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، أهالي محافظة الداير بالمركز الحضاري في المحافظة اليوم.وأشادَ سموُّه بما تشهده المحافظة كغيرها من محافظات المنطقة من مشروعات تنموية وخدمية في مختلف المجالات؛ سعياً إلى تحقيق الأهداف المنشودة في خدمة المواطن والمقيم؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله.وجرى - خلال اللقاء- بحث احتياجات المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها من المشروعات الخدمية، إضافة إلى بحث الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور، واستمع الجميع لتوجيهات سموِّ أميرِ منطقة جازان حيالها.حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر، ومحافظ الداير بني مالك نايف بن لبدة، وعدد من المسؤولين.// انتهى //21:15ت م0081