لندن 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واستعادل أرسنال اليوم السبت خلال الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك في المباراة التي جمعته مع برنتفورد وانتهت بهدف لكل منهما.وفي مباريات أخرى اليوم في ذات الجولة، تعادل تشيلسي مع مضيفه وست هام بهدف لكل منهما، وفاز ليستر سيتي على توتنهام بأربعة أهداف مقابل هدف يتيم.كما فاز فولهام على نوتينغهام فوريست بهدفين مقابل لا شي، وانتهت مباراة كريستال بالاس مع برايتون بهدف لكل منهما، وخسر ساوثهامبتون أمام ضيفه وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف.// انتهى //22:02ت م0083