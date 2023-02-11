الرياض 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واسعاد فريق التايكوندو بنادي الشباب للصدارة بعد احتكاره للقبي بطولة الشباب والفريق الأول في المنافسات التي أقيمت أمس بصالة نادي أبها الرياضي للأوزان الأولمبية بمشاركة 345 لاعباً يمثلون 50 نادياً.وحقَّق الشباب كأس منافسات الدرجة الأولى بعد حصوله على مجموع 261 نقطة وذهبيتي محمد السويق وعلي المبروك، وجاء فريق أبها ثانياً بـ 160 نقطة وذهبية زكريا غالي، وحل فريق الخلود ثالثاً بعد حصوله على 135 نقطة وذهبية خالد المالكي، والاتحاد رابعاً بـ 121 نقطة.أما في منافسات فئة الشباب فتصدَّر نادي الشباب الترتيب بمجموع 265 نقطة وذهبية عبدالعزيز الموسى، وحل السلام ثانياً بـ 203 نقاط وذهبية مصطفى الخواهر، وفي المركز الثالث الهلال بذهبية محمد اليماني، والنور رابعاً بذهبية عبدالله المشرَّف، كما حقَّق أيضاً نادي الاتحاد ذهبية عن طريق لاعبه يوسف جار.وتحددت الأندية المنافسة على كأس السوبر السعودي للدرجة الأولى؛ وهي أندية الشباب، أبها، الخلود، الاتحاد، النهضة، الترجي، النور، الوحدة، كما تأهلت أندية درجة الشباب على كأس السوبر السعودي؛ وهي الشباب، السلام، الهلال، النور، الاتحاد، أبها، الفيصلي، الفرع.وأشرف على البطولة رئيس اللجنة الفنية ثامر السعران، ورئيس لجنة الحكام فايز السلولي، ورئيس لجنة المسابقات أمين آل وحيد، والحكم العام للبطولة محمد الدوسري.وتوَّج الفائزين مدير الاتحاد محمد الحبابي، ومندوب فرع وزارة الرياضة بمنطقة عسير عادل الأسمري.// انتهى //22:23ت م0086