عرعر 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واسأعلنت جامعة الحدود الشمالية اليوم، تأخيرَ بداية الدوام للموظفين والمحاضرات الدراسية للطلبة، إلى الساعة التاسعة صباحًا،ابتداءً من يوم غدٍ الأحد حتى يوم الخميس 2023/2/16م، بمقر الجامعة بعرعر وفروعها برفحاء وطريف والعويقيلة.وأوضحت الجامعة أنه بناءً على ماورد من المركز الوطني للأرصاد من أن المنطقة تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة ، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد وجَّه معالي رئيس الجامعة بتأخير بداية الدوام للموظفين، وكذلك المحاضرات الدراسية للطلبة.// انتهى //22:24ت م0087