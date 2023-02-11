عام / جامعة الحدود الشمالية تعلنُ تأخيرَ الدوام إلى الساعة الـ 9
السبت 1444/7/20 هـ الموافق 2023/02/11 م واس
عرعر 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واس
أعلنت جامعة الحدود الشمالية اليوم، تأخيرَ بداية الدوام للموظفين والمحاضرات الدراسية للطلبة، إلى الساعة التاسعة صباحًا،ابتداءً من يوم غدٍ الأحد حتى يوم الخميس 2023/2/16م، بمقر الجامعة بعرعر وفروعها برفحاء وطريف والعويقيلة.
وأوضحت الجامعة أنه بناءً على ماورد من المركز الوطني للأرصاد من أن المنطقة تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة ، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد وجَّه معالي رئيس الجامعة بتأخير بداية الدوام للموظفين، وكذلك المحاضرات الدراسية للطلبة.
// انتهى //
22:24ت م
0087