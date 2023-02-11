الرياض 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واساختتمت اليوم الأنشطة الرياضية الاستعراضية ضمن فعاليات بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية 2023، التي بدأت أمس في مركز النخبة الرياضي في الدرعية، ضمن فعاليات مهرجان الدرعية الحضري التابع لموسم الدرعية في نسخته الثانية.وشهد اليوم الثاني توافد عدد كبير من الجمهور من عشاق الرياضات الحضورية؛ للاستمتاع بالأنشطة التدريبية بإشراف مدربين مؤهلين عالمياً في رياضات عدة؛ كالتزلج، وركوب الدراجات الاستعراضية، السكوتر والدراجات الجبلية، وصولاً إلى الباركور، حيث يجري تعليمهم الأساسيات وممارسة هذه الرياضات، من خلال تنمية مواهبهم وتمكينهم من الاحتكاك بالخبرات العالمية.وجذبت الفعاليات والأنشطة المصاحبة لبطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية الجمهور بمختلف الفئات، حيث اشتملت على عدد من الأنشطة الترفيهية والرياضية والتجارب المتنوعة، والفعاليات الرياضية والعروض الحية، مع تخصيص مساحة لعشاق الرياضات الاستعراضية لممارسة هوايتهم، إضافة إلى استمتاع الزوار بالعروض التوضيحية، وورش العمل الشيقة، والعروض الخاصة التي قدَّمها نخبة من الرياضيين المحترفين حول العالم، إلى جانب المسابقات، ولقاء اللاعبين، ووجود مجموعة من المطاعم والمحال التجارية.وتنطلق الجولة الافتتاحية من البطولة الأربعاء المقبل،لمدة أربعة أيام، حيث تقام فعالياتها للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وذلك في إطار الجولات العالمية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.وتنطلق فعاليات كأس العالم للدراجات الاستعراضية الأربعاء 15 فبراير بتمرينات للمجموعات المشاركة في البطولة، وكذلك الأنشطة الرياضية الاستعراضية؛ الدراجات، التزلج،الباركور، إضافة إلى جولة استعراضية من أداء النجم العالمي كيني بيليه، على أن تقام تصفيات البطولة للسيدات والرجال الخميس المقبل، فيما ستبدأ الجمعة المقبلة جولات التأهل للمبتدئين والهواة، وجولات الإحماء والتأهل للنصف نهائي للسيدات والرجال، إلى جانب عروض كيني بيليه.ومن المقرر أن تختم منافسات البطولة السبت 18 فبراير بإقامة جولات الإحماء للمبتدئين والنهائي للهواة والسيدات والرجال، وكذلك جولات النهائي للمبتدئين والهواة والسيدات والرجال.ويتيح موسم الدرعية 2022 للجمهور والزوار من داخل المملكة وخارجها حجز تذاكر بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية، من خلال الموقع الرسمي للموسم عبر الرابط: https://diriyahseason.sa/ar/events/diriyah-urban-festival.// انتهى //22:29ت م0088