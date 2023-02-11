عام / التدريب التقني بالحدود الشمالية يعلن تأجيل بداية المحاضرات التدريبية إلى الـ 9 صباحًا
السبت 1444/7/20 هـ الموافق 2023/02/11 م واس
عرعر 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واس
أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية تأجيل بداية المحاضرات التدريبية ابتداءً من غد الأحد حتى الخميس في المدة من 25-21 /07/ 1444هـ، إلى الساعة الـ 9 صباحاً لجميع منشآت التدريب التقني بالمنطقة.
وأوضحت الإدارة أن ذلك يأتي لما تشهده المنطقة من انخفاض لدرجات الحرارة، ولما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة المتدربين ومنسوبي الإدارة.
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22:46ت م
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