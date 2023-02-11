عرعر 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واسأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية تأجيل بداية المحاضرات التدريبية ابتداءً من غد الأحد حتى الخميس في المدة من ‏25-21 /07/ 1444هـ، إلى الساعة الـ 9 صباحاً لجميع منشآت ‫التدريب التقني‬ بالمنطقة.وأوضحت الإدارة أن ذلك يأتي لما تشهده المنطقة من انخفاض لدرجات الحرارة، ولما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة المتدربين ومنسوبي الإدارة.// انتهى //22:46ت م0090