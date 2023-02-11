الرياض 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واستوَّج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للفروسية فؤاد بن إبراهيم الفارس، عبدالله الشهري بطلاً لسباق كأس القدرة والتحمل، الذي أقيم اليوم في قرية الجنادرية للقدرة والتحمل، بمشاركة 80 فارساً وفارسةً من عدة دول على مسافة 119 كم مقسمة على أربع مراحل.وجاء فوز الشهري رفقة الجواد ال سي جذور، بعد منافسة قوية منذ انطلاقة السباق في تمام الساعة السادسة صباحاً، وامتد سبعَ ساعات، وأنهى الشهري السباق بمعدل سرعة 23,02 كم / ساعة، وحل في المركز الثاني الفارس محمد الحربي من فريق العليا رفقة الجواد حمدان،بمعدل سرعة 21,71 كم/ ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس عبدالله العميرة من فريق الخيَّالة على صهوة الجواد رمسا، بمعدل سرعة 21,64 كم / ساعة.// انتهى //23:20ت م0092