بريدة 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واسنظَّمَت جامعة القصيم-مُمثلة بكلية الطب- دورةَ الامتياز العاشرة لطلبة الطب بالمملكة، في الفترة 10-11 فبراير 2023م، بمشاركة 26 متحدثًا، وحضور قرابة 500 طالبٍ وطالبةٍ.وتناولت الدورة عددًا من المحاور وورش العمل التي هدفت إلى تجهيز طلبة كليات الطب لبيئة سوق العمل، وتعريفهم بالتخصصات المتاحة، ومساعدتهم في اختيار التخصص الطبي، وتزويدهم بالمهارات المهنية اللازمة لدخول بيئة العمل الصحية، وتنويرهم في المتطلبات الحديثة لهيئة التخصصات الصحية.وأوضح عميد كلية الطب الدكتور فيصل المهيلب، أن الدورة تهدف إلى تجهيز أطباء المستقبل لمرحلة مفصلية في حياتهم المهنية ينتقل فيها من الفصول الدراسية إلى أروقة المراكز الطبية، مبينًا أهميةَ هذه المرحلة، حيث تقوم كلية الطب بالجامعة على مدار عقد كامل بتنظيم هذه الدورة بمشاركة نخبة من أطباء الوطن؛ ليتحدثوا عن أبرز تجاربهم ومدِّ يد العون لأطباء المستقبل.// انتهى //23:20ت م0093