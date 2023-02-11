الرياض 20 رجب 1444 هـ الموافق 11 فبراير 2023 م واسحققت الفرس جست فور سول، لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز كأس الأمير عبدالله بن جلوي، وسلم صاحب السمو الأمير عبدالله بن منصور بن عبدالله بن جلوي الجائزة للفائز، وذلك في الحفل الـ 96، الذي أقامه اليوم نادي سباقات الخيل، ضمن موسم سباقات الرياض 2023 على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.كما حقق الجواد فودن، للمالك رفاعي الغريبان، كأس وزارة الثقافة، وسلم المشرف العام على وكالة الفعاليات والمهرجانات الثقافية في وزارة الثقافة خالد الصقر الجائزة للفائز.فيما حققت الفرس ارامه، للمالك عبدالله الفراج كأس إمارة منطقة الجوف، وسلم وكيل إمارة منطقة الجوف حسين ال سلطان الجائزة للفائز.وتضمن الحفل أحد عشر شوطاً متنوع الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات، وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الأحد عشر على النحو التالي:الشوط الأول على مسافة1600م، فازت به الفرس واكده، لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الشوط الثاني على مسافة 1600م، فاز به الجواد الوحيف، للمالك عبدالرحمن النواش، الشوط الثالث على مسافة 1600م، فاز به الجواد اوامر لأبناء صقر العريفي، الشوط الرابع على مسافة 1800م، فاز به الجواد داشينج توبر، للمالك عبدالله المطيري، الشوط الخامس على مسافة 1800م، فاز به الجواد وايلد ريذم، للمالك سلطان المنديل، الشوط السادس على مسافة 2000م، فاز به الجواد وراد الجود للمالك سلطان ال منيف، الشوط السابع على مسافة2000م، فازت به الفرس شيام، للمالك حسام السلمان، الشوط الثامن على مسافة 2400م، فاز به الجواد اناتوميك، للمالك يوسف الطريف، الشوط التاسع على مسافة 2400م، فازت به الفرس ارامه للمالك عبدالله الفراج، الشوط العاشر على مسافة 1600م، فاز به الجواد فودن، للمالك رفاعي الغريبان، الشوط الحادي عشر على مسافة 1400م، فازت به الفرس جست فور سول، لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز.// انتهى //23:38ت م0094